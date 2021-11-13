Ученые успешно испытали на обезьянах вакцину от ВИЧ

Испытали вакцину от ВИЧ. Фото: Reuters

Группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания Японии провела успешные испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоидах.

После введения обезьяны вакцины заразились ВИЧ, но последующие тесты его не обнаружили, пишет The Asahi Shimbun.

Затем приматам ввели полноценный вирус.

Шесть из семи испытуемых животных не заболели, а тесты не обнаружили у них вирус.

Через пять лет учёные надеются начать тестирование вакцины на людях.

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"Модерна" готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека. Вакцина от ВИЧ будет работать так же, как и вакцина от коронавируса. В ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.