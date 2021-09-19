Ученые обнаружили два фактора, которые влияют на уровень счастья человека

В исследовании приняли участие более 14 000 человек. Фото: Pexels

Ученые обнаружили, что питание и занятия спортом связаны с ощущением счастья. Да, на уровень счастья влияет количество потребляемых фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность.

Работа ученых Кентского университета впервые раскрывает причинно-следственную связь между образом жизни и удовлетворенностью от нее. В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек.

Согласно результатам, здоровое питание и уровень физической активности сказываются на ощущении счастья. И неудивительно, поскольку они влияют на множество наших состояний, в частности на настроение, самооценку и состояние здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человек резко может поседеть из-за стресса - ученые

Интересно, что женщины и мужчины достигают этих целей по-своему. В частности участницы исследования преимущественно потребляли больше фруктов и овощей, а участники – больше тренировались. Исследователи заметили, что на благосостояние участников влияла не способность людей потакать своим желаниям, а наоборот – самоконтроль, который сильно влиял на решение.

Ученые считают, что полученные результаты могут иметь важные последствия для общества и системы здравоохранения.

Ранее швейцарские ученые нашли способ, который поможет побороть депрессию.