Ученые обнаружили два фактора, которые влияют на уровень счастья человека

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 22932
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1404
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2367
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 180
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 17028
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1674
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3978
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3807
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2421
Фото
Все фото
7
15
10
3
3
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Видео
Все видео
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2115
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 909
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 693
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1449
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 342
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 03:28

Ученые обнаружили два фактора, которые влияют на уровень счастья человека

  Комментировать
Ученые обнаружили два фактора, которые влияют на уровень счастья человека
В исследовании приняли участие более 14 000 человек. Фото: Pexels

Ученые обнаружили, что питание и занятия спортом связаны с ощущением счастья. Да, на уровень счастья влияет количество потребляемых фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность.

Работа ученых Кентского университета впервые раскрывает причинно-следственную связь между образом жизни и удовлетворенностью от нее. В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек.

Согласно результатам, здоровое питание и уровень физической активности сказываются на ощущении счастья. И неудивительно, поскольку они влияют на множество наших состояний, в частности на настроение, самооценку и состояние здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человек резко может поседеть из-за стресса - ученые

Интересно, что женщины и мужчины достигают этих целей по-своему. В частности участницы исследования преимущественно потребляли больше фруктов и овощей, а участники – больше тренировались. Исследователи заметили, что на благосостояние участников влияла не способность людей потакать своим желаниям, а наоборот – самоконтроль, который сильно влиял на решение.

Ученые считают, что полученные результаты могут иметь важные последствия для общества и системы здравоохранения.

Ранее швейцарские ученые нашли способ, который поможет побороть депрессию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые обнаружили два фактора, которые влияют на уровень счастья человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 22932
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
26
 Просмотров: 17037
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса &quot;Пульса&quot; - что публикуют звезды в сети
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 6696
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 3780
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
8
 Просмотров: 3087
Общество
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
7
 Просмотров: 9
В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни
В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни Просмотров: 99
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
 Просмотров: 1125
Умерла внучка родного брата Ивана Франко
Умерла внучка родного брата Ивана Франко Просмотров: 396
Латвия изменила правила въезда для украинцев
Латвия изменила правила въезда для украинцев Просмотров: 711
Больше всего комментируют
10
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
8
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
3
Минобороны прекратило "боевые выплаты" воинам, которые защищают страну на Донбассе
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
3
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Голосов: 57122
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть