Ученые нашли способ, который поможет побороть депрессию

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Воздействие светом активирует ген, который регулирует циркадные ритмы и тем самым улучшает настроение. Такая терапия перспективна для пациентов с расстройствами настроения. В то же время ученые еще не смогли разгадать полный механизм действия света.

Швейцарские исследователи обнаружили, что светотерапия в определенный интервал в течение суток будет эффективна для лечения людей с сезонным аффективным расстройством (SAD), пишет Канал 24.

Воздействие светом проводили в разное время в течение ночи, а затем ученые оценивали поведение грызунов. Оказалось, что терапия светом за два часа до "рассвета" оказывала антидепрессивный эффект. Импульс света активировал в мозге ген циркадных ритмов Period1, который влияет на настроение.

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Другие интервалы в течение ночи не показали каких-либо изменений. Кроме того, удаление Period1 нейтрализовало любой положительный эффект от светотерапии.

Это означает, что активация Period1 – ключ для регуляции настроения светом. Теперь ученые планируют изучить механизм подробнее, чтобы определить весь путь, который приводит к коррекции симптомов.

Человек может получить стресс из-за слишком активного образа жизни, когда не успевает выполнить все запланированное. Напряжение можно уменьшить благодаря некоторым приемам.