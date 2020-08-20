Ученые назвали алкогольную альтернативу лекарствам от головной боли

Научно подтвердили анальгетическое свойство алкоголя. Фото: pexels.com

Ученые Гринвичского университета в Лондоне исследовали, что две пинты пива эффективнее снимают головную боль, чем парацетамол.

Анальгетическое свойство напитка было научно подтверждено, сообщает independent.co.uk.

"Результаты дают возможность предположить, что алкоголь является эффективным болеутоляющим, ведь занижает болевой порог", - считают ученые.

Около 400 добровольцев приняли участие в 18 экспериментах. Было обнаружено, что два бокала пива могут снять ощущение дискомфорта при головной боли на четверть.

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Страны Европейского Союза в прошлом году импортировали 15 млн л украинского пива, что составляет 2% объема импорта пива из-за пределов стран ЕС. Крупнейшим экспортером пива среди стран ЕС являются Нидерланды-1,9 млрд л пива. Далее Бельгия - 1,7 млрд л и Германия - 1,6 млрд л, а потом Чехия, Франция и Ирландия - все по 0,5 млрд л.