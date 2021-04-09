Ученые нашли растительное вещество, которое поможет бороться с Covid-19

Растительное вещество поможет в борьбе с Covid-19. Фото: Интерфакс

Группа индийских ученых представила результаты масштабного исследования кверцетина - молекулы флавоноида - обнаруженной во многих растениях, фруктах и ​​овощах, которую можно использовать как лекарственное средство против Covid-19.

Медикаменты на основе кверцетина могут распространяться вместе с программами вакцинации в качестве усилителя или альтернативы, результаты этого исследования размещены на портале Springer Open.

Исследовательская группа выполнила молекулярный анализ, используя трехмерные структуры десяти ключевых белков Covid-19 и оценив аффинность (т.е. силу взаимодействия веществ) связывания клеток человека с каждым из этих белков коронавируса с участием кверцетина.

Как оказалось, кверцетин препятствует связыванию вируса с клетками человека через рецептор-связывающий домен (RBD) на поверхности шиповидного белка вируса. Именно этот участок белка стала для кверцетина мишенью, потому коронавирус был нейтрализован. Однако кверцетин, связываясь с вирусом, не оказывал влияния на организм человека. Следовательно, эти результаты подтвердили, что кверцетин может быть эффективным в предотвращении проникновения коронавируса в клетки человека.

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За последний год из-за пандемии Covid-19 ожидаемая продолжительность жизни по Европе уменьшилась. С 1960-х продолжительность жизни, в общем, увеличивалась более чем на 2 года, каждые 10 лет.