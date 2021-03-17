Учеников 4-х и 9-х классов освободили от ГИА

Решение приняли для организованного завершения учебного года в условиях режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Фото: Reuters

Ученики 4-х и 9-х классов освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Соответствующее решение приняли в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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"Школьники, которые проживают в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть освобождены от аттестации по решению МОН или местных органов управления образования", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Украины от 25 марта 2020 года.

Школьникам, освобожденным от аттестации, в соответствующем документе об образовании делается запись "уволен(а)".

За последние сутки в Украине выявили 11 833 новых больных коронавирусом. Из них детей - 609, медработников - 388. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 489 023 украинцы.