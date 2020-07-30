Ученики пойдут в школу 1 сентября: Минздрав объявил рекомендации

Дети пойдут в школу 1 сентября. Фото: УНН

Главный санитарный врач Украины утвердил временные рекомендации по организации обучения в учебных заведениях с 1 сентября.

Оно будет проходить в традиционной форме, но с определенными ограничениями, написала в Facebook руководительница киевского департамента образования Елена Фиданян.

Рекомендации по организации обучения:

• к работе не допускаются сотрудники заведения с температурой более 37,2°C;

• ученики и сотрудники школ, техникумов, университетов и т. д. должны понимать меры профилактики против Covid-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;

• руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

• учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют относительно признаков респираторных заболеваний;

• если у ученика обнаружили симптомы заболевания в отсутствие родителей, его рекомендуют временно изолировать в специально отведенном помещении и проинформировать об этом родителей;

• передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;

• минимизировать перемещения учеников по заведению - например проводить все занятия в одном кабинете;

• составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

• по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

• в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (или електоросушилки для рук). Запрещено использование многоразовых полотенец;

• проветривать классы после каждого занятия в течение 10 мин.;

• разместить на территории заведения контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты с надписью "Используемые маски и перчатки".

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Сотрудники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции, соблюдать правила респираторной гигиены и тому подобное.

Персонал должны обеспечить защитными масками из расчета: 1 маска на 3 рабочих часа.

Почти половина украинцев негативно относится к дистанционному образованию. Наиболее негативно относятся к внедрению дистанционного обучения жители южного (29%) и восточного (28%) регионов Украины

После каждой смены маски важно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.