Почти половина украинцев негативно относятся к дистанционному образованию - опрос

Наиболее негативно относятся к внедрению дистанционного обучения жители южного (29%) и восточного (28%) регионов Украины, сообщает Униан.
Такие данные получили социологи из "Центра Разумкова" и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Опрос проводился с 3 по 9 июля.
Полностью поддерживают дистанционное образование - 9,9% респондентов,
скорее поддерживают - 22,4%,
скорее не поддерживают - 25,1%,
категорически не поддерживают - 24,6%,
затруднились ответить - 18%.
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Наибольшими преградами для дистанционного образования стали:
снижение уровня успеваемости детей - 26%,
недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения - 22%
и технические проблемы:
плохое качество интернета - 21%
отсутствие устройств для онлайн-обучения - 19%.
чрезмерная загруженность детей задачами - 13,3%
формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения - 16,1%.
Опрос проводился методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2022 жителя Украины из разных областей, кроме оккупированных территорий. Вероятная погрешность составляет 0,95%.
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