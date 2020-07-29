Почти половина украинцев негативно относятся к дистанционному образованию - опрос

Большинство украинский возлагают ответственность за качество образования и подготовку школ к работе во время пандемии на министра образования и науки. Фото: pixabay

Наиболее негативно относятся к внедрению дистанционного обучения жители южного (29%) и восточного (28%) регионов Украины, сообщает Униан.

Такие данные получили социологи из "Центра Разумкова" и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Опрос проводился с 3 по 9 июля.

Полностью поддерживают дистанционное образование - 9,9% респондентов,

скорее поддерживают - 22,4%,

скорее не поддерживают - 25,1%,

категорически не поддерживают - 24,6%,

затруднились ответить - 18%.

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Наибольшими преградами для дистанционного образования стали:

снижение уровня успеваемости детей - 26%,

недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения - 22%

и технические проблемы:

плохое качество интернета - 21%

отсутствие устройств для онлайн-обучения - 19%.

чрезмерная загруженность детей задачами - 13,3%

формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения - 16,1%.

Опрос проводился методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2022 жителя Украины из разных областей, кроме оккупированных территорий. Вероятная погрешность составляет 0,95%.