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среда, 29 июля 2020 14:57

Почти половина украинцев негативно относятся к дистанционному образованию - опрос

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Почти половина украинцев негативно относятся к дистанционному образованию - опрос
Большинство украинский возлагают ответственность за качество образования и подготовку школ к работе во время пандемии на министра образования и науки. Фото: pixabay

Наиболее негативно относятся к внедрению дистанционного обучения жители южного (29%) и восточного (28%) регионов Украины, сообщает Униан.

Такие данные получили социологи из "Центра Разумкова" и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Опрос проводился с 3 по 9 июля.

Полностью поддерживают дистанционное образование - 9,9% респондентов,
скорее поддерживают - 22,4%,
скорее не поддерживают - 25,1%,
категорически не поддерживают - 24,6%,
затруднились ответить - 18%.

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Наибольшими преградами для дистанционного образования стали:

снижение уровня успеваемости детей - 26%,
недостаток внимания учителей к потребностям детей во время обучения - 22%
и технические проблемы:

плохое качество интернета - 21%
отсутствие устройств для онлайн-обучения - 19%.
чрезмерная загруженность детей задачами - 13,3%
формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения - 16,1%.

Опрос проводился методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2022 жителя Украины из разных областей, кроме оккупированных территорий. Вероятная погрешность составляет 0,95%.

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