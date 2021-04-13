Участницы "голой" фотосессии в Дубае вернулись в Украину. Что рассказали

Правоохранители ОАЭ задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля. Среди них были гражданки Украины, всех их депортировали из ОАЭ. Фото: twitter.com/DXBMediaOffice

Ночью 13 апреля в Борисполь прибыл самолет из Дубай с украинскими моделями, задержанными и депортированными из ОАЭ за "голую" фотосессию.

Одна из 12-ти задержанных за фото в обнаженном виде - визажистка Екатерина Кащенко. Говорит, просто фотографировались. Об условиях, в которых содержались девушки в ОАЭ после задержания, то они были "ужасными", по ее словам.

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"Просто ню-фотографии, ничего другого", - говорит Кащенко, передает "Сегодня".

Остальные девушки разбежались, как только увидели камеры. Есть информация, что в Киев прилетели 11 украинок. У еще одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию были гражданки Украины, всех их депортировали из ОАЭ.