Участницы "голой" фотосессии в Дубае вернулись в Украину. Что рассказали

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3420
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 792
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 315
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1062
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2646
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2052
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
13
5
4
4
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
Вход в ОП &quot;зеркально&quot; украсили к 30-летию независимости
Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
Видео
Все видео
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 756
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 756
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 07:38

Участницы "голой" фотосессии в Дубае вернулись в Украину. Что рассказали

  Комментировать
Участницы &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае вернулись в Украину. Что рассказали
Правоохранители ОАЭ задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля. Среди них были гражданки Украины, всех их депортировали из ОАЭ. Фото: twitter.com/DXBMediaOffice

Ночью 13 апреля в Борисполь прибыл самолет из Дубай с украинскими моделями, задержанными и депортированными из ОАЭ за "голую" фотосессию.

Одна из 12-ти задержанных за фото в обнаженном виде - визажистка Екатерина Кащенко. Говорит, просто фотографировались. Об условиях, в которых содержались девушки в ОАЭ после задержания, то они были "ужасными", по ее словам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За голой фотосессией моделей в Дубае стоял русский бизнесмен

"Просто ню-фотографии, ничего другого", - говорит Кащенко, передает "Сегодня".

Остальные девушки разбежались, как только увидели камеры. Есть информация, что в Киев прилетели 11 украинок. У еще одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию были гражданки Украины, всех их депортировали из ОАЭ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Участницы "голой" фотосессии в Дубае вернулись в Украину. Что рассказали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Президент России попросил прощения у поляков

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 25119
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 13950
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10908
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 5517
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 4626
Общество
Китайский СoronaVac начинают вводить украинцам. Кто получит вакцину
Китайский СoronaVac начинают вводить украинцам. Кто получит вакцину Просмотров: 63
Украину накроют дожди и похолодание: где ждать осадков
Украину накроют дожди и похолодание: где ждать осадков Просмотров: 207
Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки
Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки Просмотров: 441
Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак
Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак Просмотров: 432
Сколько выходных будем иметь в мае
Сколько выходных будем иметь в мае Просмотров: 576
Больше всего комментируют
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
4
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
2
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
Голосов: 55912
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть