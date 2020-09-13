Убытки от аннексии Крыма достигают одного триллиона гривен

Агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса - Офис генпрокурора. Фото: Reuters

По предварительным данным, ущерб от аннексии Россией Крыма достигают одного триллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

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"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксирована сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса ", - отметил он.

На Россию надо усилить давление и расширить санкции из-за проведение 13 сентября в оккупированном Крыму местных "выборов". Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права.