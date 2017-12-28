Убийство Веремия: прокуратура обжаловала приговор Крысин

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор по делу "титушки" Юрия Крысина / фото Радио Свобода

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор суда в отношении условного срока для Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"28.12.2017 внесены апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева по основаниям неправильного применения уголовного закона, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости", - говорится в сообщении.

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Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник заявил, что назначил условное наказание подозреваемому, потому что действовал в пределах предъявленного обвинения.

22 декабря Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея во время событий евромайдан. Суд признал виновным обвиняемого в этом деле Юрия Крысина. Судья Олег Линник назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.