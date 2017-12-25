 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4545
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 270
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 495
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4312
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 729
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2403
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 468
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
7
15
3
18
5
&quot;Табачника на нары&quot; - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Пенсионерка сгорела в собственной квартире
Пенсионерка сгорела в собственной квартире
Рецепт coca-cola видели только два человека - как готовят популярный напиток
Рецепт coca-cola видели только два человека - как готовят популярный напиток
Авария на трассе: женщина на авто внезапно вылетела на встречную полосу
Авария на трассе: женщина на авто внезапно вылетела на встречную полосу
Видео
Все видео
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
Цыгане устроили массовую драку с киевлянами
Цыгане устроили массовую драку с киевлянами
Виталий Кличко показал видео об успехах Киевской администрации в 2017 году
Виталий Кличко показал видео об успехах Киевской администрации в 2017 году
Потолок Киевсовета обвалился во время заседания
Потолок Киевсовета обвалился во время заседания
Неизвестные с молотками напали на столичный бар
Неизвестные с молотками напали на столичный бар
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 252
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
24 декабря 2017
Просмотров: 1782
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
понедельник, 25 декабря 2017 15:08

На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"

  Комментировать

Около сотни человек собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием сурового наказания для титушки Юрия Крысина, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции достоинства.

Об этом сообщат корреспондент Gazeta.ua.

На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева дал Крысину 4 года условно. Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору.

Автор: Андрей Жигайло
  Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору
Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

"Фактически это первое судебное решение по делам Евромайдана, в которых фигурируют реальные люди. Но суд фактически отпустил Крысина, он покинул зал суда сам", - заявил организатор акции адвокат Маси Найем.

На акции присутствовали нардеп Мустафа Найем, Игорь Луценко, экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нардеп Сергей Лещенко и Юрий Береза, атошники, активисты, журналисты и блогеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международная организация осуждает условный приговор за убийство журналиста Еремея

Автор: Андрей Жигайло
  Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору
Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

Также на собрание пришел Игорь Гужва, главред газеты "Вести", в которой работал Веремий. К нему подошел боец ​​АТО и член ВО "Свобода" Евгений Карась.

"Из-за таких, как вы - титушки начали убивать людей на Майдане", - закричал он на Гужву и плюнул ему в лицо. Главред "Вестей" молча ушел.

Автор: Андрей Жигайло
  Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору
Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

После трех лет суда Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы титушек Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с майдановцами. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Донецкой области Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что в Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 40864
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 40587
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 25958
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 21315
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 16815
Новости Киева
Один из столичных подземных переходов утопает в мусоре
Один из столичных подземных переходов утопает в мусоре
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
7
 1 Просмотров: 477
В столице столкнулись три автомобиля
В столице столкнулись три автомобиля Просмотров: 306
Затопило артефакты времен Киевской Руси на Почтовой площади
Затопило артефакты времен Киевской Руси на Почтовой площади
 Просмотров: 477
Иностранец пытался дать взятку работникам "Борисполя"
Иностранец пытался дать взятку работникам "Борисполя" Просмотров: 261
Больше всего комментируют
63
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
15
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
Голосов: 829
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть