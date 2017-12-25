На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"

Около сотни человек собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием сурового наказания для титушки Юрия Крысина, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции достоинства.

Об этом сообщат корреспондент Gazeta.ua.

На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева дал Крысину 4 года условно. Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору.

Автор: Андрей Жигайло Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

"Фактически это первое судебное решение по делам Евромайдана, в которых фигурируют реальные люди. Но суд фактически отпустил Крысина, он покинул зал суда сам", - заявил организатор акции адвокат Маси Найем.

На акции присутствовали нардеп Мустафа Найем, Игорь Луценко, экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нардеп Сергей Лещенко и Юрий Береза, атошники, активисты, журналисты и блогеры.

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Автор: Андрей Жигайло Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

Также на собрание пришел Игорь Гужва, главред газеты "Вести", в которой работал Веремий. К нему подошел боец ​​АТО и член ВО "Свобода" Евгений Карась.

"Из-за таких, как вы - титушки начали убивать людей на Майдане", - закричал он на Гужву и плюнул ему в лицо. Главред "Вестей" молча ушел.

Автор: Андрей Жигайло Активисты требуют внимания президента и Верховной Рады к судебному приговору

После трех лет суда Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы титушек Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с майдановцами. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Донецкой области Джалал Алиев. Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что в Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.