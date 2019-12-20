Убийство Шеремета: прокуроры не явились на суд

Новое заседание запланировано на 24 декабря. Фото: Униан

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционных жалоб на содержание под стражей музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) и врача Юлии Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает УНИАН.

Основанием для этого стала неявка прокуроров. Также в суд не привезли самого Антоненко. Заседание по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко - на 24 декабря.

Люди, которые пришли в суд, чтобы поддержать фигурантов дела и готовы взять их на поруки, возмутились и отказываются выходить из зала, а также предупредили, что будут блокировать выход, чтобы не дать конвоирам вывести Кузьменко.

Адвокат Владислав Добош предложил суду сделать перерыв в несколько часов, чтобы суд ознакомился с материалами дела, а прокуроры успели прийти на заседание.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", - сказала Кузьменко, которая находится в стеклянном боксе для задержанных.

Подозреваемый Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, опозорили его репутацию. А именно: министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля.