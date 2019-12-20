Убийство Шеремета: прокуроры не явились на суд

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
1 Просмотров: 396
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 504
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1296
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 900
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1161
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1593
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2826
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
Фото
Все фото
7
7
5
5
23
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Видео
Все видео
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1161
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 549
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2727
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 279
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 12:50

Убийство Шеремета: прокуроры не явились на суд

  Комментировать
Убийство Шеремета: прокуроры не явились на суд
Новое заседание запланировано на 24 декабря. Фото: Униан

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционных жалоб на содержание под стражей музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) и врача Юлии Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает УНИАН.

Основанием для этого стала неявка прокуроров. Также в суд не привезли самого Антоненко. Заседание по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко - на 24 декабря.

Люди, которые пришли в суд, чтобы поддержать фигурантов дела и готовы взять их на поруки, возмутились и отказываются выходить из зала, а также предупредили, что будут блокировать выход, чтобы не дать конвоирам вывести Кузьменко.

Адвокат Владислав Добош предложил суду сделать перерыв в несколько часов, чтобы суд ознакомился с материалами дела, а прокуроры успели прийти на заседание.
"Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", - сказала Кузьменко, которая находится в стеклянном боксе для задержанных.

Подозреваемый Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, опозорили его репутацию. А именно: министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Шеремета: прокуроры не явились на суд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

20 декабря - 45 лет со дня рождения Героя Украины, всемирноизвестного оперного певца Василия Слепака

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23337
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 21249
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 11448
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 7461
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
Путин очертил будущие границы войны с Украиной 2 Просмотров: 6714
Общество
Убийство Шеремета: муж Кузьменко заявил о сфабрикованных доказательствах
Убийство Шеремета: муж Кузьменко заявил о сфабрикованных доказательствах
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
 Просмотров: 279
Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку Просмотров: 711
СБУ открыла уголовное производство против Жириновского
СБУ открыла уголовное производство против Жириновского Просмотров: 288
Какую погоду ожидать украинском в новогоднюю ночь
Какую погоду ожидать украинском в новогоднюю ночь Просмотров: 387
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 47690
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua