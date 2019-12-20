Убийство Шеремета: муж Кузьменко заявил о сфабрикованных доказательствах

Петр Киян утверждает, что телефонный разговор, который демонстрировало следствие во время брифинга, является вырванным из контекста. Фото: Fb/Petro Kiyan

Гражданский муж Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Петр Киян прокомментировал разговор с ветераном боевых действий на Донбассе Владиславом Грищенко, "Буча", которую правоохранители обнародовали на брифинге по делу Шеремета.

В разговоре Киян, которого на брифинге называли "гражданином К." выражает суицидальные намерения. Правоохранители заявляли, что после этого разговора он выезжал в лесопосадку, вероятно чтобы совершить самоубийство, но этому удалось предотвратить

"Хочу пойти застрелиться. Уже нет смысла дальше жить. Столько всего наделал, что уже нет смысла жить. Что я наделал", - сказал он.

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Петр Киевлян прокомментировал эти слова для hromadske.ua.

"Это отдельные слова, вырванные из контекста. Это была чисто домашняя ссора, я выехал из дома, сел в машину, речь идет о моей домашней ссоре с Юлей. И все", - сказал Киян.

В расследовании убийства Шеремета как подозреваемый Киевлян не фигурирует.

Подозреваемый Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, опозорили его репутацию. А именно: министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля.