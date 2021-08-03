Убийство Кирилла Тлявова: обвиняемым продолжили меры пресечения

Суд продлил меры убийцам Кирилла Тлявова. Фото: Украинская правда

Переяслав-Хмельницкий городской суд продлил обвиняемым в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова меры пресечения.

Дмитрий Кривошея и полицейский Владимир Петровец 2 месяца находиться под залогом, сообщает Общественное.

Другой полицейский Иван Приходько, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, суд оставил в СИЗО до 30 сентября.

Также через показания двухлетней давности опросили в качестве свидетелей отца и старшего брата убитого мальчика.

Брат Кирилла сказал следователям, что в день, когда все произошло, видел "двух ребят с "воздушкой", похожей на пистолет", но на обвиняемых не указал. Отец этот протокол подписал. Защитники полицейских предположили, что попасть в ребенка могли другие люди, о которых нет данных в деле.

Отец Кирилла отметил, что полицейские "пришли посреди ночи и начали брать показания" у его сына. В то время он был сонным и в стрессовом состоянии.

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31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице. По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего ребенок получил смертельное ранение.