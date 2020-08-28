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пятница, 28 августа 2020 18:40

Убийство Гандзюк: прокуратура просит посадить Мангера и Левина

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Убийство Гандзюк: прокуратура просит посадить Мангера и Левина
Прокуратура просит 12 лет. Фото: УНИАН

Прокуратура просит приговорить к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина.

Об этом говорится в обвинительном акте, который зачитал представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк в Днепровском райсуде Киева, передает Укринформ.

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказал прокурор.

Их обвиняют в организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

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Оба обвиняемых заявили в суде, что не признают своей вины в убийстве Екатерины Гандзюк.

Херсонскую активистку, помощницу городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой недалеко от дома 31 июля в позапрошлом году. Умерла через 3 месяца в больнице на 34-м году. Исполнителей уже осудили, они отбывают наказание.

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