Убийство Гандзюк: активисты "проведали" Венедиктову. Она отреагировала

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Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые с файерами пришли под Офис президента и под ее дом.

Участников акции она назвала "правозащитниками". Но, по ее мнению, они не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров, написала в Facebook.

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"Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отрефирмованный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - написала она.

27 апреля Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура завершили досудебное расследование дела об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. По результатам расследования, в заказе преступления подозреваются председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета, один из лидеров преступной группировки "Москал" Алексей Левин.