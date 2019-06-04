Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в Украине начались массовые протесты

По всей стране проходят массовые акции протеста из-за убийства Кирилла Тлявова. Фото: LB.ua

По всей Украине проходят акции "Безнаказанность убивает" в честь 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от пули пьяных полицейских.

Активисты собираются возле отделений полиции. Люди несут детские игрушки и цветы, а также плакаты с требованием об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протесты проходят в Киеве, Черкассах, Харькове, Луцке, Одессе и других городах страны.

В Киеве у здания МВД собралось около 200 человек. Люди шли с фотографиями, игрушками, рисунками и свечами, звучали колыбельные песни. Позже активисты зажгли файеры и дымовые шашки - они требуют отставки высокопоставленных чиновников МВД и Нацполиции.

Киев

В городе Переяслав-Хмельницкий активисты зажгли файеры, в полицейских начали бросать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Переяслав-Хмельницкий

Черкассы

Львов

Запорожье

Харьков

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.