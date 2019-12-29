"Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге" - социальные сети про обмен пленными

Пророссийские боевики уже привезли украинских военнопленных на место обмена. Он должен состояться в КПВВ "Майорское", что в Донецкой области.

9 декабря 2019 в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

По данным Службы безопасности Украины, более 250 человек находятся в плену боевиков на временно оккупированной Донбассе по состоянию на 18 декабря 2019 года.

Украинцы по-разному оценивают обмен пленными. Основная претензия большинства заключается в том, что украинских пленных воинов обменивают на боевиков, воевавших на стороне так называемых Л/ДНР и ексберкутовцев. Последних обвиняют в расстрелах во время Революции достоинства.

Gazeta.ua сделала подборку комментариев пользователей социальных сетей по обмену пленными.

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28 декабря на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.