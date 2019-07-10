Уберут мусор с побережья морей и рек Украины

С 1960-х из-за мусора в Черном море стало в несколько раз меньше дельфинов из-за мусора. Фото: Andrew Martin / Pixabay

14 июля Украина присоединится к международной акции "Dolphin project's global beach cleanup". Все желающие соберутся убрать побережья водоемов в своих городах.

Акцию проводит движение UAnimals. Для участия не нужно регистрироваться. В 12 часов дня можно просто выйти к ближайшему побережью и убрать его от мусора, говорится на странице события в Facebook.

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"Мусор из украинских пляжей очень быстро оказывается в реках и море. Из-за этого страдает экология и массово гибнут рыбы. По данным Минприроды, с 1960-х годов количество дельфинов в Черном море уменьшилось в несколько раз. Главной причиной ученые называют загрязнение", - объясняют зоозащитники.

Если люди не перестанут выбрасывать пластик, к 2050 году в Мировом океане его будет больше, чем рыбы. Об этом свидетельствуют данные ООН, добавили активисты.

В июне на пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножение опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.