У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3015
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1152
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 243
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7146
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1845
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3546
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
5
3
5
5
14
Вежливость канадцев сложно &quot;переплюнуть&quot;, - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Фотограф &quot;поймал&quot; краснокнижную птицу
Фотограф "поймал" краснокнижную птицу
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
За справками не нужно ходить, нигде в учреждениях нет очередей, - украинка о жизни в Эстонии
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Видео
Все видео
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1899
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3087
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5391
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1035
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 12:08

У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам

  Комментировать
У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам
В Зеленского заявили, что зарплаты горнякам выплатят "сегодня-завтра". Фото с открытых источников.

Представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что при вмешательстве президента уже в ближайшее время будут выплачены долги по зарплате львовским и волынским горнякам.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, что начало отгружаться потребителям, и сегодня же - максимум завтра все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены", - заявил Герус.

По его словам, для погашения общей задолженности более чем 200 млн грн Минфин выделил 41 млн грн, а еще 175 млн были привлечены "благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине", сообщил Герус.

Он подчеркнул, что на контроле президента находится и ситуация с долгами горняков Волыньуголь.

Там должны погасить задолженность до 20 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В шахте произошла авария: есть жертвы

Председатель профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что первые 30 млн грн поступили на счета Львовуголь еще вечером 14 июня. 18-го ожидается очередная выплата в размере 80 млн.

"Однако не все шахты возобновили работу. Так, по сообщению председателя ПВО НПГУ шахта "Степная" Василия Семканича, горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП "Львовуголь", - подчеркнул Волынец.

Шахты во Львовской области не являются убыточными. Но с горняками не рассчитываются. Теневые дельцы экономически ослабляют эти предприятия, чтобы подготовить их к "отжиму".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 43268
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 39862
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 22636
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 19275
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 18901
Общество
Представителей фискалов Днепропетровской области обвинили в похищении человека
Представителей фискалов Днепропетровской области обвинили в похищении человека Просмотров: 27
Анастасии Величко нужна помощь на лечение онкозаболевания
Анастасии Величко нужна помощь на лечение онкозаболевания Просмотров: 18
Государство должно выплатить €26,6 тыс. активистам, которых избил "Беркут" в 2010-м
Государство должно выплатить €26,6 тыс. активистам, которых избил "Беркут" в 2010-м Просмотров: 54
За биометрическим паспортом снова выстраиваются очереди
За биометрическим паспортом снова выстраиваются очереди Просмотров: 2187
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
 1 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 40193
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua