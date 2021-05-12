У украинских берегов обнаружили российский военный корабль

Пограничники засекли корвет. Фото: "Лента"

12 мая пограничники в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 30 км к востоку от Черноморска.

После выявления украинскими войсками российский корвет пошел к берегам оккупированного Крыма, сообщает "Укрінформ".

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В Госпогранслужбе пребывание корабля в близости к берегам Украины связывают с тем, что корвет РФ сопровождал корабль Береговой охраны США US Hamilton.

Россия прибегает к провокациям, поскольку не несет ответственности за это. Украина должна вступить в Североатлантический альянс, чтобы российское наглость прекратилось, говорит Gazeta.ua юрист, бывший представитель президента Украины в Крыму 40-летний Борис Бабин.