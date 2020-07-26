У работников супермаркета обнаружили коронавирус

С коронавирусом слегли работники АТБ. Фото: REUTERS

В Староконстантинове Хмельницкой области у работников супермаркета АТБ нашли коронавирус.

Работу заведения приостановили на сутки для дезинфекции, сообщает местный телеканал tv7plus.

На самоизоляции находится 34 работника супермаркета. У троих подтвердили Covid-19. Одного больного госпитализировали. Двое находятся на амбулаторном лечении.

После завершения самоизоляции, которая продлится 14 дней, всех работников супермаркета повторно протестуют.

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Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально зафиксировано 63929 случаев заражения новым коронавируса Covid-19. Из них новых случаев за последние сутки - 1106.