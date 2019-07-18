У Путина поставили ультиматум Украине

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно освободить Вышинского. Фото: Deita.ru

Первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева может стать возвращение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Ну, конечно же, возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает РИА.

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Очередное заседание суда по вопросу возможного изменения меры пресечения для него пройдет 19 июля.

Вышинский 2014-го участвовал в ложном освещение аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны в Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агресоркы. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".