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четверг, 18 июля 2019 13:00

У Путина поставили ультиматум Украине

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У Путина поставили ультиматум Украине
Песков заявил, что для нормализации отношений нужно освободить Вышинского. Фото: Deita.ru

Первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева может стать возвращение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Ну, конечно же, возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает РИА.

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Очередное заседание суда по вопросу возможного изменения меры пресечения для него пройдет 19 июля.

Вышинский 2014-го участвовал в ложном освещение аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны в Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агресоркы. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".

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18
июля

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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