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воскресенье, 13 марта 2022 17:36

У Путина обострилась фобия мятежа и покушения на жизнь

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У президента РФ Владимира Путина обострилась фобия мятежа и покушения на его жизнь.

Когда "царь" выходит "в народ", его окружают отнюдь не "случайные люди", пишут в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На одном фото конкретная группа людей с Путиным в церкви, на другом они имитируют каких-то рыбаков, на третьем - "чайовничают" с "главой государства".

Журналисты BBC установили, что в феврале 2020-го года, в разгар обсуждения поправок к Конституции Владимира Путина на массовых мероприятиях окружала группа "случайных прохожих", сформированная из сотрудников "фабрики медиатролей" Евгения Пригожина и выпускников близкой Кремлю "Школы молодого политика".

Широко растиражированное российской пропагандой фото со стюардессой, позже находящейся в образе рыбачки и продавщицы мороженого.

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Это доказательства тяжелого психического состояния Владимира Путина. А на фоне поражения военного вторжения в Украину и обусловленного этим экономического коллапса России состояние президента РФ стремительно ухудшается.

Автор: t.me/CenterCounteringDisinformation
  Журналисты BBC установили, что в феврале 2020-го года, в разгар обсуждения поправок к Конституции Владимира Путина на массовых мероприятиях окружала группа "случайных прохожих", сформированная из сотрудников "фабрики медиатролей" Евгения Пригожина и выпускников близкой Кремлю "Школы молодого политика"
Журналисты BBC установили, что в феврале 2020-го года, в разгар обсуждения поправок к Конституции Владимира Путина на массовых мероприятиях окружала группа "случайных прохожих", сформированная из сотрудников "фабрики медиатролей" Евгения Пригожина и выпускников близкой Кремлю "Школы молодого политика"

Преступные деяния России, рашизм, являются чумой 21 века. Видео опубликовал футбольный клуб "Динамо" Киев. "Рашизм - это идея превосходства русского мира над миром. Рашизм - это желание переписать историю кровью. Рашизм - это намерение изменить мироустройство международных отношений. Рашизм - это изменение границ с помощью войны. Рашизм - это отрицание права на существование украинцев.

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