"Рашизм - чума 21 века" - Россию сравнили с Третьим Рейхом

Рашизм это культ личности Путина – террориста номер один в мире. Фото: Getty Images

Преступные деяния России, рашизм, являются чумой 21 века.

Видео опубликовал футбольный клуб "Динамо" Киев.

"Рашизм - это идея превосходства русского мира над миром. Рашизм - это желание переписать историю кровью. Рашизм - это намерение изменить мироустройство международных отношений. Рашизм - это изменение границ с помощью войны. Рашизм - это отрицание права на существование украинцев.

Рашизм это культ личности террориста номер один в мире. Рашизм - это массовая имперская истерия россиян. Рашизм - это новые тоталитарные символы и ритуалы. Это не гитлеровская Германия. Это рашистская Россия Путина", - говорится в ролике.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.