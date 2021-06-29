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вторник, 29 июня 2021 19:16

"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак

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29 июня 5 лет назад умер украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер и участник войны на Востоке Василий Слипак. Имел позывной "Миф". Погиб в бою от пули вражеского снайпера в 46 лет.

Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Петь начал рано. Его родители профессионально не занимались музыкой: мать Надежда Васильевна работала в конструкторском бюро, отец Ярослав Владимирович был специалистом производственного подразделения, старший брат Орест - врач по образованию. Уникальный голос имел дед, в честь которого родители назвали сына. Считают, что талант Слипака от него.

Автор: Facebook Василия Слипака
  В 1997-м прошел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы
В 1997-м прошел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы

С 1981-го по 1991 год учился в львовской школе. Девятилетним мальчиком пришел ко Львовской государственной академической хоровой капеллы "Дударик". Там пел до 1994-го. Выступал в Национальной опере Украины, Национальной филармонии, Карнеги-Холле, соборе Парижской Богоматери, концертных залах Канады, Италии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Прибалтики.

Впоследствии поступил во Львовскую консерваторию. Во время учебы участвовал в музыкальных конкурсах и проектах.

В 1997-м прошел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы. Почти 20 лет Слипак прожил за границей. Ему дважды предлагали французское гражданство. Отказывался, потому что хотел оставаться украинцем. Певец, кроме родного, свободно владел такими иностранными языками, как итальянский, французский, английский, немецкий, испанский, польский, русский.

"Василий имел уникальный голос. Да, голос каждого уникален. Но у Василия была Украина в голосе. Он содержал сияние вашего голубого неба и золото ваших полей. Голос вмещал все это. И это всегда прекрасно, когда кто-то передает этот мир другому человеку. И это большая потеря для Украины, и для мира, потому что его голос больше никогда не создаст на сцене того контакта со зрителями. Я пела в роли Кармен, когда он впервые пел Эскамильо в опере. Мне посчастливилось быть его первой Кармен", - делилась оперная певица и коллега Слипака Гоша Ковалинская.

У Василия была Украина в голосе

Последние концерты дал с 25 по 27 мая 2016 года в храме Святой Троицы во французском Лионе. Его любимой арией была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Так появился позывной "Миф", с которым певец воевал на передовой.

Слипак известный волонтерской деятельностью. В начале 1990-х он вместе с братом Орестом одними из первых присоединились к движению "Вера и свет", которое было солидарное с людьми с особыми потребностями.

Во время Революции Достоинства не смог вылететь в Киев из-за того, что имел контракт в Опере. Принимал активное участие в Парижском Евромайдане, отправлял участникам Майдана гуманитарную помощь, собирал средства и устраивал благотворительные концерты. Когда началась война в Донбассе, певец создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne/Украинский братство", которая помогала украинским защитникам. Познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Впоследствии присоединился к ним.

"Я пропустил Майдан, но войну не пропущу", - сказал Слипак.

Автор: hromadske.ua
  Василий Слипак на Донбассе в 2015 году
Василий Слипак на Донбассе в 2015 году

Трижды был на фронте. Впервые поехал туда в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Оттуда вернулся раненым.

В сентябре 2015-го уехал на фронт во второй раз - в Водяное, на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж.

В июне 2016-го уехал обратно в Донбасс. Хотел остаться там на полгода. 29 июня 2016 года погиб в бою от вражеской пули.

Автор: Facebook Василия Слипака
  Слипак известный волонтерской деятельностью
Слипак известный волонтерской деятельностью

30 июня того же года Слипака наградили орденом "За мужество" I степени. В тот же день с певцом простились в Днепре, после чего его тело доставили во Львов. 1 июля 2016 года провели поминальное богослужение. Слипака похоронили на Аллее героев Лычаковского кладбища во Львове.

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В феврале 2017 года воину посмертно присвоили звание Героя Украины.

Сегодня, в пятую годовщину смерти Слепака, художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко предложил создать ему памятник. Идеей поделился в Facebook.

Столичная комиссия по вопросам наименований решила изменить названия ряда площадей, улиц и переулков. Часть объектов носила имена советских или российских лиц. В частности, космонавта Валентины Терешковой, которая поддерживает агрессию РФ против Украины. Кроме того, сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока предложили назвать в честь оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

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Дата
29
июня

"У него была Украина в голосе" - 5 лет назад на Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак

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