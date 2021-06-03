В Киеве появится сквер Василия Слепака - когда и где

В Киеве избавились от названия переулка в честь соратницы Путина. Фото: Obozrevatel

Столичная комиссия по вопросам наименований решила изменить названия ряда площадей, улиц и переулков.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Часть объектов носила имена советских или российских лиц. В частности, космонавта Валентины Терешковой, которая поддерживает агрессию РФ против Украины. Кроме того, сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока предложили назвать в честь оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слепака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именем Джорджа Флойда хотят назвать улицу в Киеве

"Присвоение скверу имени этого человека фактически формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создать этот сквер. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", - отметила Хонда.

Предлагают присвоить:

- проезду от ул. Подвысоцкого в ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе - ул. Николая Костомарова;

- безымянной площади на пересечении ул. Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе - Кловская пл.;

- безымянной площади на пересечении просп. Отрадного и ул. Героев Севастополя в Соломенском районе - пл. Отрадная.

Поддержали переименование:

- ул. Академика Кржижановского в Святошинском районе - ул. Емельяна Прицака;

- пер. Бабушкина в Шевченковском районе - пер. Сенькивский;

- ул. Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах - ул. Холодноярская;

- ул. Крайней в Деснянском районе - ул. Осипа Мандельштама;

- ул. Совхоз "Совки" в Соломенском районе - ул. Пронивская;

- пер. Радищева в Соломенском районе - пер. Юрия Матущака;

- ул. Саратовской в ​​Шевченковском районе - бульв. Павла Вирского;

- ул. Павла Вирского в Деснянском районе - ул. Анатолия Авдеевского;

- пер. Валентины Терешковой второго в Дарницком районе - пров. Христины Алчевской.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при подготовке киевским городским головой соответствующего представления в Киевский городской совет.

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Валентины Терешковой - российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. Улица или переулок Терешковой в 30 городах, 22 поселках городского типа, пяти поселках и в 173 селах. На временно оккупированных Россией территориях есть 48 улиц и переулков: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму.