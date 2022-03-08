"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским

Веселые мемы и фотожабы стали оружием для украинцев во время нападения страны-оккупанта России. В распространяемых в сети картинках высмеивают рашистов и подчеркивают сильные стороны украинских политических лидеров. Героями мемов часто становятся президент Владимир Зеленский, советник ОП Алексей Арестович и глава Николаевской ОГА Виталий Ким. К празднику женственности и весны 8 марта их изобразили с букетами и шуткой, что касается сильных сторон политика.

Подборку мемов с ключевыми фигурами украинского сегодня выложила журналистка, пиарщица, исполнительница Татьяна Власова. Она составила тот секс-символы Украины сегодня.

"Самый оптимистичный и поднимающий боевой дух. Виталий Ким стал героем многих мемов и фотожаб.

Ну сегодня такой день, что можно 😉.

Девушки, кто у нас сейчас главный секс символ страны?

😍 Виталий Ким

😍 Владимир Зеленский

😍 Алексей Арестович

😍 Призрак Киева

😍 ВСУ все вместе

😍 Валерий Залужный

😍 Виталий Кличко

😍 Юрий Гудыменко

Или ваш вариант", – написала Власова.

Фото: facebook

Подпись на фото Владимира Зеленского - "У настоящего мужчины и микрофон настоящий " намекает на недавний зашквар президента РФ Путина, на видео которого заметили монтаж - президент водил рукой сквозь "дорисованный" микрофон. Подпись к фото Алексея Арестовича намекает на его умение успокаивать публику, а Виталий Ким сообщает о том, что украинцы вернули себе Николаевский аэропорт. Также героем положительных мемов и фотожаб часто становится летчик-ас, которого прозвали "призрак Киева".

Художники создают картины и плакаты, поднимающие боевой дух украинцев. В сюжетах воспевают силу и мужество ВСУ и коварство государства-агрессора России.