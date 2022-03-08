"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским

Веселые мемы и фотожабы стали оружием для украинцев во время нападения страны-оккупанта России. В распространяемых в сети картинках высмеивают рашистов и подчеркивают сильные стороны украинских политических лидеров. Героями мемов часто становятся президент Владимир Зеленский, советник ОП Алексей Арестович и глава Николаевской ОГА Виталий Ким. К празднику женственности и весны 8 марта их изобразили с букетами и шуткой, что касается сильных сторон политика.
Подборку мемов с ключевыми фигурами украинского сегодня выложила журналистка, пиарщица, исполнительница Татьяна Власова. Она составила тот секс-символы Украины сегодня.
"Самый оптимистичный и поднимающий боевой дух. Виталий Ким стал героем многих мемов и фотожаб.
Ну сегодня такой день, что можно 😉.
Девушки, кто у нас сейчас главный секс символ страны?
😍 Виталий Ким
😍 Владимир Зеленский
😍 Алексей Арестович
😍 Призрак Киева
😍 ВСУ все вместе
😍 Валерий Залужный
😍 Виталий Кличко
😍 Юрий Гудыменко
Или ваш вариант", – написала Власова.
Подпись на фото Владимира Зеленского - "У настоящего мужчины и микрофон настоящий " намекает на недавний зашквар президента РФ Путина, на видео которого заметили монтаж - президент водил рукой сквозь "дорисованный" микрофон. Подпись к фото Алексея Арестовича намекает на его умение успокаивать публику, а Виталий Ким сообщает о том, что украинцы вернули себе Николаевский аэропорт. Также героем положительных мемов и фотожаб часто становится летчик-ас, которого прозвали "призрак Киева".
Художники создают картины и плакаты, поднимающие боевой дух украинцев. В сюжетах воспевают силу и мужество ВСУ и коварство государства-агрессора России.
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