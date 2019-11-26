"У нас пока нет президента" - эксперт оценил полгода Зеленского на должности

Александр Кочетков: сейчас те, кто выходят на Майданы и готовы защищать Украину с оружием, в оппозиции к власти. Фото: Укрлайф

Зеленский еще не стал президентом. Не научился работать с парламентом, Кабмином, обществом, международными партнерами и оппонентами.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Хочется верить, что Зеленский сможет стать реальным президентом. Потенциал у него есть. Но он медленно развивается. Не чувствует важности самого статуса. Продолжает вести себя как на конкурсе капитанов КВН. Перебрасывается шпильками с Юлией Тимошенко в соцсети, потом отказывается. Это не уровень главы государства. Должно быть над схваткой, выступать арбитром, моральным авторитетом. Зеленский не понимает, насколько безобразно выглядят внутренние распри в его команде. Важно, чтобы осознал: он не может противопоставлять себя обществу.

В большинстве случаев президент опирается на активную, патриотическую часть. А сейчас те, кто выходят на Майданы и готовы защищать Украину с оружием, в оппозиции к власти. Глава государства должен найти общий язык с этими людьми. Ему нужны партнеры для реализации любой стратегии", - объясняет Александр Кочетков.

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Надежду вселяет то, что Зеленский шел на должность не зарабатывать, отмечает эксперт.

"Не хочет продолжения коррупционной практики. Но пока не знает, как управлять государственной машиной. Если чего-то не знаешь - спроси. Можешь не воспользоваться советом, но она расширит твое видение ситуации. А Зеленский действует как актер: импровизация и экспромт. Но в политике нужно все просчитывать и иметь четкий план. Например, хочет встретиться с Путиным в нормандском формате. А дальше что? Чего ожидаем от переговоров, какие наши сильные стороны?", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.