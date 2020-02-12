У нас есть большой потенциал для единства. Самое главное вжурнале "Країна" журнале "Країна"

Мы хорошо понимаем друг друга, независимо от региона. Во многих европейских стран нет такого уровня гомогенности. Исторически и географически Украина цельная. Россияне аннексировали Крым и вторглись на Донбасс, чтобы создать искусственное разделение. Это не сработало. Многие люди из неподконтрольных территорий поддерживают связь с Украиной даже в оккупации, - говорит Антон ДРОБОВИЧ, глава Украинского института национальной памяти.

Государство должно стимулировать предпринимательскую инициативу, развитие критического мышления, популяризировать исторические материалы. Многие люди до сих пор ассоциируют Красную армию с победой во Второй мировой войне. И даже не думали о союзе СССР и Третьего Рейха. Не слышали о совместном параде в Бресте 1939 года.

Черно-белая советская оптика разрушается, когда люди получают полную картинку прошлого. Надо рассказывать правду о тех временах.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"В Украине сложно лечиться, а в Израиле - умирать. Медики мучают до последнего"

Хайме ХАЗИН, предприниматель

Почему украинцы не покупают своего?

Некоторые не знают, что такое бограч, плачинды или годзя. Зато часами могут спорить, какой рис нужен для ризотто, а какой - для суши. Большинство не знают, что есть украинское виски, украинские улитки и украинские устрицы. Поэтому такую ​​продукцию активно экспортируют, продавать ее здесь нет смысла. Поэтому даже простые будничные продукты перестают быть украинскими.

Игорь ЛУБЯНОВ, журналист

"Допрос начался с удара в грудь. Затем били трубой"

Ярослав ПИЛУНСКИЙ, кинооператор

Месси будет играть за "Барселону" до пенсии

Роберто МОРАЛЕС, футбольный телекомментатор

"Макияж стюардессы зависит от цвета формы"

Наталья ИЗЮМЕНКО, стюардесса

"Чтобы чего-то достичь, надо не бояться неудач"

Кирк ДУУГЛАС, актер

"Любовь - это глупость, когда есть одиннадцать взрослых детей"

Александр СУВОРОВ, полководец

Подробности читайте в "Країні" №6 (509) от 13 февраля 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.