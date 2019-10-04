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пятница, 04 октября 2019 16:25

"У нас 400 тысяч ветеранов АТО" - социолог рассказала, что повлечет за собою массовые протесты

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&quot;У нас 400 тысяч ветеранов АТО&quot; - социолог рассказала, что повлечет за собою массовые протесты
Ирина Бекешкина: протестные настроения людей могут увеличиться, если решат проводить выборы на оккупированных территориях, или объявить всеобщую амнистию. Фото: Сергей Старостенко

Протестные настроения сейчас на самом низком уровне - люди довольны властью.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Это может измениться, если решат проводить выборы на оккупированных территориях, или объявить всеобщую амнистию.
У нас 400 000 ветеранов АТО. На День независимости эти люди продемонстрировали свою слаженность. Когда отменили парад, они собрались, съехались из разных уголков страны. Могут встретиться еще, если понадобится ", - считает она.

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Если власть решит предоставить Донбасса особый статус, тоже могут быть протесты. Объясняет социолог.

"Но вопрос в том, как будет выглядеть этот особый статус. Если на условиях Минских договоренностей, массовые протесты будут точно. Но гражданская война. Восток Украины не будет воевать против захода за особый статус Донбасса ", - добавляет социолог.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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Дата
04
октября

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