У моря построят шикарный курортный город

Курорт будет иметь площадь 570 га. Фото: скриншот с презентации Invest Kherson RSA

На юге Херсонщины построят огромный курорт под названием La Perla Azzurra.

Проект планируют реализовать до 2023 года. Кабмин внес его в перечень приоритетных инвестиций, сообщает Интерфакс-Украина.

Курорт построят недалеко от села Лазурное рядом с Устричным озером.

La Perla Azzurra займет почти 570 гектаров, а из них 300 гектаров отведут на строительство гостиниц, элитных апартаментов, спа-комплексов, аквапарков, яхт-клубов, эко-деревни с бунгало, торговых центров, ресторанов и пансионатов. Такой курорт сможет принимать около 30 тыс. гостей одновременно.

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Отмечается, что к финансированию проекта будут привлекать частных инвесторов. Инвестор сможет взять в аренду участок земли на 49 лет.

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