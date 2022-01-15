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суббота, 15 января 2022 03:31

У кого сегодня особенный день

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У кого сегодня особенный день
Предки сегодня лечили людей от лихорадки. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Сергий, Юлия, Ульяна и Петр.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Сергей - происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать своими силами. В семейных отношениях будет хорошим хозяином.

Юлия - с греческого языка переводится как "волнистая", "пушистая". Эти женщины всегда любят быть в центре внимания. Они обладают изменчивым настроением и непоседливой натурой. Они добрые и нежные, иногда – беззащитные, привередливые. В семье Юлия будет поддерживать порядок и уют, вкусно готовить и радостно встречать гостей.

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Ульяна – в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев". Обладательницы этих имен отзывчивы, нежны и удивительно женственны. Они всегда настойчиво идут к своей цели и не боятся тяжелой работы. Ульяна верно хранит чужие тайны, ее ценят коллеги и друзья. В будущем будет верной и любящей супругой. Семью будет ставить вприоритет. Мужчину выбирает одного и на всю жизнь.


Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Василий, Петр, Григорий и Николай. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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