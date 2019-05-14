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вторник, 14 мая 2019 01:37

У Балуха хотят отобрать украинское гражданство

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У Балуха хотят отобрать украинское гражданство
Балух написал письмо со штрафного изолятора. Фото: УНИАН

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо со штрафного изолятора в колонии в Тверской области. К нему не пускают консула Украины, поскольку считают гражданином РФ.

Полученное письмо опубликовала деятель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова, передает Громадське.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Он рассказал, что у него пытаются отобрать украинское гражданство и не дают встретиться с консулом Украины, поскольку, как утверждает администрация колонии, он якобы является гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Ранее Балуха в ШИЗО посетила адвокат Ольга Динзе. По ее словам, состояние политзаключенного значительно ухудшилось. Его уже в третий раз отправили в ШИЗО.

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В августе 2017 года в аннексированом Крыму Балуха приговорили к 3,5 годам заключения. Его обвинили в "хранении боеприпасов". В начале октября 2017 суд отменил приговор украинцу и назначил рассмотрение дела. По его итогам в января 2018 года суд в аннексированом Крыму приговорил Балуха до 3 лет 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 000 рублей.

19 октября 2018 политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Керченский колонии.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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