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среда, 22 мая 2019 04:33

У Аллеи Героев Небесной сотни могут забрать статус исторического памятника

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У Аллеи Героев Небесной сотни могут забрать статус исторического памятника
Аллея Героев Небесной сотни может потерять статус памятника. Фото: Корреспондент

Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве может потерять охранный статус памятника, если там начнут новое строительство.

"Строить мемориал на месте исторического памятника - это уничтожать саму достопримечательность. Уничтожение памятника приводит к исключению памятника из реестра. Мемориал не будет достопримечательностью. Не будет закона, который его защищает от уничтожения", - заявил представитель музейного совета при министерстве культуры Евгений Дмитрук, передает Громадське.

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18 мая на улице Институтской со стороны Крещатика активисты разбили забор, ограждал часть улицы, где должен быть строительную площадку будущего Музея Революции достоинства.

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