Мемориал Небесной сотни: активисты снесли строительный забор

Автор: tyzhden.ua Снося забор, активисты требовали расследовать убийства на Майдане.

Группа активистов разгромила строительный забор на улице Институтской в Киеве. Ограждение было установлено в ходе работ по возведению мемориала Героям Небесной сотни. Крушили забор активисты со словами: "Расследуйте убийства Майдана".

На место происшествия прибыло специальное подразделение полиции. Остановить неправомерные действия удалось без столкновений и задержаний. В данный момент с представителями полиции общается адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская. Сообщает издание Тыждень.

В соцсетях отреагировали на акцию протеста против работ на Институтский по-разному. Большинство отнеслись с осуждением.

"Надо иметь хоть немного стыда и здравого смысла чтобы бравировать "акцией" против Музея Майдана!! Против Музея, который нужен всей стране, десяткам миллионов граждан этой страны, в котором должны экспонироваться доказательства, экспонаты, реликвии Революции Достоинства!!", "Вы сейчас выглядите как полезные идиоты", "Какие "Маладцы" это надо. Такую акцию сделали, аж забор завалили. Надеюсь, что вам понравилось", – пишут пользователи.

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Следственные эксперименты в деле Майдана оказались под угрозой. Все из-за работ, связанных со строительством мемориала Героям Небесной сотни.