Туризм в Украине: на сколько он пополняет госбюджет

За 9 месяцев этого года в государственный бюджет поступило 3 554 400 грн налогов от предприятий туристической сферы.
Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНН.
По данным Государственной фискальной службы Украины, за эти 9 месяцев зафиксировали 10,6 млн пересечений украинской границы иностранцами.
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В прошлом году в бюджет поступило 4 222 200 грн таких налогов.
Правительство запланировало в бюджете на следующий год 500 млн грн на путешествия украинских школьников. Дети смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства.
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