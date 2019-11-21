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четверг, 21 ноября 2019 11:30

Туризм в Украине: на сколько он пополняет госбюджет

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Туризм в Украине: на сколько он пополняет госбюджет
За 9 месяцев зафиксировали 10,6 млн пересечений украинской границы иностранцами. Фото: kolomyia.today

За 9 месяцев этого года в государственный бюджет поступило 3 554 400 грн налогов от предприятий туристической сферы.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

По данным Государственной фискальной службы Украины, за эти 9 месяцев зафиксировали 10,6 млн пересечений украинской границы иностранцами.

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В прошлом году в бюджет поступило 4 222 200 грн таких налогов.

Правительство запланировало в бюджете на следующий год 500 млн грн на путешествия украинских школьников. Дети смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства.

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