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среда, 13 ноября 2019 10:53

Школьникам обещают бесплатные путешествия

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Школьникам обещают бесплатные путешествия
На бесплатные путешествия для школьников в бюджете заложили 500 млн грн. Фото: kaskus.co.id

Правительство запланировало в бюджете на следующий год 500 млн грн на путешествия украинских школьников.

Информация об этом появилась на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука в соцсети Facebook.

"Впервые в госбюджет мы закладываем 500 млн грн на уникальную программу - "мобильность" школьников. Это значит, что уже в следующем году 100 тысяч украинских школьников смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства. Плюс мы привлечем к этой программе детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы заново открыть для них все уголки нашей страны ", - говорится в сообщении.

В правительстве подсчитали, что каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине. Обещают, что путешествия будут бесплатными.

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По словам Гончарука, в бюджете на следующий год увеличат основные расходы Министерства культуры, молодежи и спорта на 23%.

Так, запланировали 15,1 млрд грн общего бюджета, в частности 2,5 слрд грн на информационную политику, 4,1 млрд грн на спорт, 240 млн грн на туризм.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире "Громадского радио" назвал 5 целей для объединенного министерства.

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13
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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