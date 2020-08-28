Турция осталась, Тунис закрылся: куда могут путешествовать украинцы

Отныне Украина для Туниса в красной зоне эпидемиологической опасности, украинцам туда запрещено. Зато Казахстан, Турция, Руанда, Сьерра-Леоне и Судан сейчас открыты для путешествий.
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел.
По состоянию на 28 августа, украинцы могут путешествовать в следующие страны:
- Турция, Сербия, Албания;
- Северная Македония, Черногория;
- Хорватия, Беларусь, Армения;
- Великобритания, США, Мексика;
- Египет, Республика Корея;
- Ирак, Иран, Афганистан;
- Южный Судан, Эфиопия;
- Сомали, Кения, Замбия;
- Танзания, Бурунди, Багамские острова;
- Ливан, Джибути, Буркина-Фасо;
- Того, Чад, Болгария, Словения;
- ОАЭ, Ирландия, Мальдивы;
- Антигуа, Барбуда, Эквадор;
- Ямайка, Камбоджа, Коморские острова;
- Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда;
- Судан, Пакистан, Пуэрто-Рико;
- островное государство в Карибском море Сент-Люсия.
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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с прошлым годом.
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