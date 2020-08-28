Турция осталась, Тунис закрылся: куда могут путешествовать украинцы

Отныне Украина для Туниса в красной зоне эпидемиологической опасности, украинцам туда запрещено. Зато Казахстан, Турция, Руанда, Сьерра-Леоне и Судан сейчас открыты для путешествий.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел.





Автор: pixabay.com Список стран, куда могут путешествовать украинцы, обновили

По состоянию на 28 августа, украинцы могут путешествовать в следующие страны:

- Турция, Сербия, Албания;

- Северная Македония, Черногория;

- Хорватия, Беларусь, Армения;

- Великобритания, США, Мексика;

- Египет, Республика Корея;

- Ирак, Иран, Афганистан;

- Южный Судан, Эфиопия;

- Сомали, Кения, Замбия;

- Танзания, Бурунди, Багамские острова;

- Ливан, Джибути, Буркина-Фасо;

- Того, Чад, Болгария, Словения;

- ОАЭ, Ирландия, Мальдивы;

- Антигуа, Барбуда, Эквадор;

- Ямайка, Камбоджа, Коморские острова;

- Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда;

- Судан, Пакистан, Пуэрто-Рико;

- островное государство в Карибском море Сент-Люсия.

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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с прошлым годом.