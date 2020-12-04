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Туман и морозы до -14°С: какая будет погода на выходных

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Туман и морозы до -14°С: какая будет погода на выходных
В Киеве в течение 5-6 декабря осадков не ожидается. Фото: pexels.com

В ближайшие дни в Украине не будет существенных осадков, но прогнозируют сильные туманы.

В субботу ощутимо потеплеет в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем передают до +5...12°С, но уже 6 декабря снова начнет холодать, кроме Закарпатья. На севере дневная температура воздуха будет колебаться около 0°С, а ночью начнет постепенно холодать. В ночь на воскресенье на Житомирщине и Киевщине предполагается до -4...7°С, на Черниговщине и Сумщине до -6...12°С.

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В центральных областях на выходных днем тоже будет около 0°С, ночью в воскресенье столбики термометров опустятся до -3...8°С, только в Винницкой области будет -1...3°С. В течение дня на востоке ожидается -2...7°С, а ночью в воскресенье целых -7...14°С. Антициклон. Южная часть в субботу покажет дневные +4...8°С, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. К небольшим ночным морозам присоединится сильный юго-восточный ветер. Кое-где гололед.

В Киеве в течение 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу в столице облачно, а в воскресенье будет светить солнце. Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью 0...-2°С, днем - около 0°С, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -3...6°С, а порывистый юго-восточный ветер усилит ощущение холода.

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2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВТО, этот год может побить рекорд 2016-го.

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Дата
04
декабря

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