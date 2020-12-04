Леди Гага выпустила именное розовое печенье

Американская певица Леди Гага и бренд Oreo представили розовое печенье, которое создали в честь последнего альбома артистки Chromatica.

Об этом Леди Гага сообщила в Instagram.

Автор: instagram.com/oreo

"Мы решили, что это хорошая идея - выпустить Chromatica Oreo. Розовое печенье с зеленой начинкой", - написала она под видео, на котором разворачивает розовую упаковку именных вкусняшек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага снимается с Брэдом Питтом

Леди Гага взбудоражила воображение фанов эротическим снимком. Артистка позировала в белом топе и трусах, выпятив аппетитные ягодицы. Образ дополнила ярким макияжем и кольцами. Ее длинные волосы распущены.