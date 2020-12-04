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пятница, 04 декабря 2020 11:04

Леди Гага выпустила именное розовое печенье

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Американская певица Леди Гага и бренд Oreo представили розовое печенье, которое создали в честь последнего альбома артистки Chromatica.

Об этом Леди Гага сообщила в Instagram.

Автор: instagram.com/oreo
 

"Мы решили, что это хорошая идея - выпустить Chromatica Oreo. Розовое печенье с зеленой начинкой", - написала она под видео, на котором разворачивает розовую упаковку именных вкусняшек.

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Леди Гага взбудоражила воображение фанов эротическим снимком. Артистка позировала в белом топе и трусах, выпятив аппетитные ягодицы. Образ дополнила ярким макияжем и кольцами. Ее длинные волосы распущены.

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