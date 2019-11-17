ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли

Россия передаст Украине захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря. Фото: КрымРеалии

Украинские корабли, которые Россия захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года, прошли под Крымским мостом.

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении береговой охраны РФ направляются в нейтральные воды Черного моря, где их передадут Украине. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Крыминформ.

"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", - рассказал собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские ракетные катера зашли в Азовское море

Россия утром, 17 ноября, начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей. Вернуть корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" РФ обязал суд ООН с морского дела еще в мае.