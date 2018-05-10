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четверг, 10 мая 2018 23:39

Труханова вызвали на допрос

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Труханова вызвали на допрос
Мэра Одессы Геннадия Труханова вызвали в НАБУ. Фото: Новое Время

Мэра Одессы Геннадия Труханова снова вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Одесского горсовета.

"Отбывает в командировку в г. Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины) для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день - 10 мая 2018 года", - говорится в распоряжении, которое подписал Труханов.

ВВС со ссылкой на "The Paradise Papers" сообщило, что Труханов был вовлечен в преступную банду из Одессы и владел значительными долями в 4 оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

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А "Слідство.Інфо" и OCCRP обнаружили, что семье Труханова принадлежит 3-комнатная квартира в элитной лондонской новостройке.
Ранее мэр Одессы фигурировал в трех делах.

Труханова задержали 14 февраля в аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), но суд отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова – и апелляция САП не прошла.

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