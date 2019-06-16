Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 135
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 216
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
35 Просмотров: 5409
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 306
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 468
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1710
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3330
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3276
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24903
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7767
Фото
Все фото
5
14
17
6
4
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца
Показала мурал, который нарисуют на Чернобыльской станции
Показала мурал, который нарисуют на Чернобыльской станции
&quot;Его убили ножом в сердце&quot; - полтавчане почтили погибшего в АТО
"Его убили ножом в сердце" - полтавчане почтили погибшего в АТО
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Видео
Все видео
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1737
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3024
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5301
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 324
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 19:07

Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
7

  Комментировать

В этом году День отца и праздник Троицы в Украине припали на один день.

Gazeta.ua предлагает посмотреть, как празднуют и поздравляют украинцев с праздниками известные личности.

ТРОИЦА

"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятницей, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - пишет в Facebook митрополит Епифаний.

Телеведущая Ольга Фреймут сходила в церковь в этот день и опубликовала фото с пальмовыми ветвями.

"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", - написала она под фото.

Автор: @freimutolia
  Ольга Фреймут возле церкви.
Ольга Фреймут возле церкви.

А вот актриса Лилия Ребрик опубликовала семейные снимки.

"Нууу... доброе утро! С праздником Троицы!" - поздравила она подписчиков.

Автор: @liliia.rebrik
  Лилия Ребрик с семьей.
Лилия Ребрик с семьей.
Автор: @liliia.rebrik
  Лилия Ребрик с семьей.
Лилия Ребрик с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Троица 2019: когда и как празднуют в Украине

Поздравил украинцев с христианским праздником также командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко.

ДЕНЬ ОТЦА

Президент Владимир Зеленский поздравил с праздником не только своего отца, но и всех в Украине.

"Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - отметил он.

Автор: @zelenskiy_official
  Владимир Зеленский поздравил отца.
Владимир Зеленский поздравил отца.
Автор: @zelenskiy_official
  Владимир Зеленский поздравил отца.
Владимир Зеленский поздравил отца.
Автор: @zelenskiy_official
  Владимир Зеленский поздравил отца.
Владимир Зеленский поздравил отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца

В то же время видео-поздравление сделали экс-президент Петр Порошенко и его сын Алексей.

А хореограф Влад Яма впервые показал своего отца в сети.

"С Днем Отца! Желаю всем мужчинам быть такими же крутезными как мой Папа! И себе... Тогда и женщины будут точно счастливыми", - поделился он мыслями.

Автор: vladyama_official
  Влад Яма впервые показал отца.
Влад Яма впервые показал отца.

С праздником поздравил украинцев также премьер-министр Владимир Гройсман.

В Украине появился новый праздник - День отца. Указ об установлении праздника подписал экс-президент Петр Порошенко. День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 29889
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 22050
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 20053
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 18361
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 17028
Общество
В Днепре утонул иностранец
В Днепре утонул иностранец
Семью украинского военного незаконно выселяют из квартиры
Семью украинского военного незаконно выселяют из квартиры Просмотров: 297
Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход "Газпрома"
Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход "Газпрома" Просмотров: 414
Школы будут встраивать во многоэтажки
Школы будут встраивать во многоэтажки Просмотров: 774
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России 1 Просмотров: 3843
Больше всего комментируют
35
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Украинских военных обстреляли из артиллерии, есть раненый
2
Озвучили главные угрозы пляжного отдыха
Голосов: 40106
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua