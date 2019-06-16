Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики

В этом году День отца и праздник Троицы в Украине припали на один день.
Gazeta.ua предлагает посмотреть, как празднуют и поздравляют украинцев с праздниками известные личности.
ТРОИЦА
"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятницей, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - пишет в Facebook митрополит Епифаний.
Телеведущая Ольга Фреймут сходила в церковь в этот день и опубликовала фото с пальмовыми ветвями.
"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", - написала она под фото.
А вот актриса Лилия Ребрик опубликовала семейные снимки.
"Нууу... доброе утро! С праздником Троицы!" - поздравила она подписчиков.
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Поздравил украинцев с христианским праздником также командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко.
ДЕНЬ ОТЦА
Президент Владимир Зеленский поздравил с праздником не только своего отца, но и всех в Украине.
"Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - отметил он.
В то же время видео-поздравление сделали экс-президент Петр Порошенко и его сын Алексей.
А хореограф Влад Яма впервые показал своего отца в сети.
"С Днем Отца! Желаю всем мужчинам быть такими же крутезными как мой Папа! И себе... Тогда и женщины будут точно счастливыми", - поделился он мыслями.
С праздником поздравил украинцев также премьер-министр Владимир Гройсман.
В Украине появился новый праздник - День отца. Указ об установлении праздника подписал экс-президент Петр Порошенко. День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей.
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