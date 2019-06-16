Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики

В этом году День отца и праздник Троицы в Украине припали на один день.

Gazeta.ua предлагает посмотреть, как празднуют и поздравляют украинцев с праздниками известные личности.

ТРОИЦА

"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятницей, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - пишет в Facebook митрополит Епифаний.

Телеведущая Ольга Фреймут сходила в церковь в этот день и опубликовала фото с пальмовыми ветвями.

"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", - написала она под фото.

Автор: @freimutolia Ольга Фреймут возле церкви.

А вот актриса Лилия Ребрик опубликовала семейные снимки.

"Нууу... доброе утро! С праздником Троицы!" - поздравила она подписчиков.

Автор: @liliia.rebrik Лилия Ребрик с семьей.

Автор: @liliia.rebrik Лилия Ребрик с семьей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Троица 2019: когда и как празднуют в Украине

Поздравил украинцев с христианским праздником также командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко.

ДЕНЬ ОТЦА

Президент Владимир Зеленский поздравил с праздником не только своего отца, но и всех в Украине.

"Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - отметил он.

Автор: @zelenskiy_official Владимир Зеленский поздравил отца.

Автор: @zelenskiy_official Владимир Зеленский поздравил отца. Автор: @zelenskiy_official Владимир Зеленский поздравил отца. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для самых лучших и родных: показали креативные поздравления ко Дню отца

В то же время видео-поздравление сделали экс-президент Петр Порошенко и его сын Алексей.

А хореограф Влад Яма впервые показал своего отца в сети.

"С Днем Отца! Желаю всем мужчинам быть такими же крутезными как мой Папа! И себе... Тогда и женщины будут точно счастливыми", - поделился он мыслями.

Автор: vladyama_official Влад Яма впервые показал отца.

С праздником поздравил украинцев также премьер-министр Владимир Гройсман.

В Украине появился новый праздник - День отца. Указ об установлении праздника подписал экс-президент Петр Порошенко. День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей.