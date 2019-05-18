В Украине появился новый праздник - День отца.

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2674
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6192
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63032
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1062
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2295
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 369
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6454
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7884
Фото
Все фото
11
9
10
7
12
&quot;Кто заказал Катю Гандзюк&quot;: в Украине и мире проходят масштабные акции
"Кто заказал Катю Гандзюк": в Украине и мире проходят масштабные акции
Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар
Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс &quot;Студмис Черкащины&quot;
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс "Студмис Черкащины"
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Видео
Все видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 423
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 711
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1782
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9603
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 630
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 21:00

В Украине появился новый праздник - День отца

  Комментировать
В Украине появился новый праздник - День отца
В Украине начнут отмечать День отца. Фото: Family

В Украине появился новый праздник - День отца.

Указ об установлении праздника подписал президент Петр Порошенко, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова в День матери тронула сеть архивными фото

Согласно указу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

12 мая в Украине отмечали День матери. В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появился новый праздник - День отца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 47694
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 39241
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 15570
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 14490
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 12998
Общество
"Хотим мира не на условиях РФ" - на какие компромиссы украинцы готовы, чтобы вернуть Донбасс
"Хотим мира не на условиях РФ" - на какие компромиссы украинцы готовы, чтобы вернуть Донбасс
 Просмотров: 396
Боевики обстреляли жилые дома на Донбассе
Боевики обстреляли жилые дома на Донбассе Просмотров: 90
Томос в каждый дом и храм: как получить копию документа
Томос в каждый дом и храм: как получить копию документа Просмотров: 288
Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского
Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 5231
Украинских военных обстреляли из минометов, есть раненые
Украинских военных обстреляли из минометов, есть раненые Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
3
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
2
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Голосов: 38822
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua