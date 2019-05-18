В Украине начнут отмечать День отца. Фото: Family

В Украине появился новый праздник - День отца.

Указ об установлении праздника подписал президент Петр Порошенко, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли родителей в воспитании детей", - говорится в заявлении.

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Согласно указу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

12 мая в Украине отмечали День матери. В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир.