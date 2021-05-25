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вторник, 25 мая 2021 20:06

Трое "воров в законе" оспаривают решение СНБО

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Трое &quot;воров в законе&quot; оспаривают решение СНБО
Трое чеченцев оспаривают санкции СНБО против них. Фото: president.gov.ua

Окружной административный суд Киева получил три заявления о прекращении действия решения СНБО о применении санкций в отношении отдельных лиц.

Речь идет о гражданах России, уроженцах Чечни Ясагове Адлане, Идрисве Муслиме и Шаипова Магамодк, сообщает пресс-служба суда.

Они просят суд остановить действие Решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" в части применения санкций против них.

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"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

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