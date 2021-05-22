Показали изъятые у "воров в законе" более $3,2 млн "общака"

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Печерский районный суд Киева арестовал двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе"

Во время обысков у них изъяли более $3,2 млн в разной валюте преступного "общака", сбор и распределение которого они контролировали. А также дорогие авто, холодное и огнестрельное оружие с патронами и более 60 единиц ценных ювелирных изделий. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции и показали на видео один из домов "Умки".

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"Свой высокий преступный статус он получил в Санкт-Петербурге - там его "короновали" лидеры российского криминалитета. Произошло это в 2014-м году, в начале российской военной агрессии в Крыму. "Умке" удалось стать одним из самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Среди сфер его "деятельности" - традиционные для "королей" криминалитета создания и контроль организованных преступных группировок, назначение подконтрольных лиц и предоставления им уголовных статусов, контроль преступного "общака", распределение незаконно полученных средств. Он планировал воспользоваться собственным самолетом и уйти от ответственности в Украине. Не удалось. Задержали "Умку" по дороге в аэропорт Днепра", - рассказали в ДВР.

В случае доказательства вины, "ворам в законе" может грозить до 15 лет лишения свободы.

"Умку" и "Лашу Свана" задержали в Днепре 19 мая. Первого взяли в аэропорту при попытке покинуть страну. Второго - в отеле. Они контролировали криминалитет. А их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан. Первый этап документирования деятельности "воров в законе" был в апреле этого года. Тогда на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16 его участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов".