Тренер осознанности, которая не кормит детей мясом, стала "супермамой"

15 апреля вышел 24-ый выпуск шоу "Супермама-3", в котором за победу соревновались 4 киевлянки.

В предыдущих выпусках участницы были в гостях у кочевника 24-летней Светланы, гимнастки 24-летней Айнур и тренера осознанности 32-летняя Лады. В сегодняшнем - посещали дом ведьмы 33-летней Дарьи.

Айнур занималась профессиональной художественной гимнастикой с 4 лет. Ее сыновья живут по графику спортсменов.

"Благодаря режиму я успеваю все. В квартире убрано, еда приготовлена, дети вовремя спят", - поделилась женщина.

Гимнастка рассказывала, что не сразу бежит к детям, когда они начинают плакать. Женщина ждет 15 мин. Но участницам такой подход не понравился.

Фото: скриншот с видео

Светлана отметила, что переезжала вместе с детьми около 100 раз. Она приучает их не засиживаться на одном месте и отмечает, что из-за этого "детям не скучно". Когда женщины были в гостях у Светланы, то отметили, что она жестоко обращается с детьми.

Лада воспитывает детей в любви ко всему живому и кормит их вегетарианской пищей. Конкурентки не оценили то, что ее сын и дочь не едят мясо.

В 24-м выпуске женщины отправились домой к Дарье, которая живет вместе с ребенком, матерью и братом. Она отметила, что разговаривает с мертвыми и видит будущее. Также колдовать и общаться с духами учит сына 6-летнего Матвея.

"В возрасте с 3 до 6 лет дети активно фантазируют. Поэтому у них часто появляются воображаемые друзья. Даша поступает неправильно: она сознательно убеждает сына в том, что его мнимые персонажи - реальные", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, который на протяжении программы комментирует поступки участниц.

Конкурентки были удивлены тем, что к колдовству Дарья привлекает ребенка. Также им не понравилось то, что женщина до сих пор живет с матерью и братом. Дарья рассталась с отцом сына и лишила его родительских прав.

В финале каждая узнала, какие получила баллы от других участниц. Светлана получила 22 балла, Айнур - 32, у Дарьи было 42 баллов, а Лады - 40.

"Обратил внимание на то, каким вы являетесь примером для своих детей. Для меня стало важным не только то, как вы относитесь к детям, но и то, как относитесь к другим участницам. Я не заметил противоречий в действиях и высказываниях только в Айнур и Лады. Поэтому свои 10 баллов решил отдать вам обоим: по 5 баллов каждой", - сказал Карпачев.

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Победу и звание "супермамы" получила тренер осознанности Лада.

8 апреля вышел 20-ый выпуск 3-го сезона реалити-шоу "Супермама", в котором 4 женщины соревнуются за победу и звание лучшей мамы. В выпуске за звание "супермамы" боролись одесситки. Ранее участницы были в гостях у карьеристки 27-летней Юлии, блогера 31-летней Лилии и коуч-тренера 38-летней Ангелины. После этого женщины отправились домой к байкерку 24-летней Виолетты.