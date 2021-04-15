 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 576
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 225
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 657
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1305
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 423
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1287
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 603
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 117
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 513
Фото
Все фото
5
6
5
5
6
Тренер осознанности, которая не кормит детей мясом, стала &quot;супермамой&quot;
Тренер осознанности, которая не кормит детей мясом, стала "супермамой"
Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения
Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения
&quot;Жаворонки стали Пасхой&quot; - что означали птицы для древних украинцев
"Жаворонки стали Пасхой" - что означали птицы для древних украинцев
На границе с Крымом проводят масштабные учения
На границе с Крымом проводят масштабные учения
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Видео
Все видео
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 657
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1305
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 639
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1287
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 81
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
четверг, 15 апреля 2021 21:32

Тренер осознанности, которая не кормит детей мясом, стала "супермамой"
5

  Комментировать

15 апреля вышел 24-ый выпуск шоу "Супермама-3", в котором за победу соревновались 4 киевлянки.

В предыдущих выпусках участницы были в гостях у кочевника 24-летней Светланы, гимнастки 24-летней Айнур и тренера осознанности 32-летняя Лады. В сегодняшнем - посещали дом ведьмы 33-летней Дарьи.

Айнур занималась профессиональной художественной гимнастикой с 4 лет. Ее сыновья живут по графику спортсменов.

"Благодаря режиму я успеваю все. В квартире убрано, еда приготовлена, дети вовремя спят", - поделилась женщина.

Гимнастка рассказывала, что не сразу бежит к детям, когда они начинают плакать. Женщина ждет 15 мин. Но участницам такой подход не понравился.

Сыновья гимнастки Айнур живут по графику спортсменов
Фото: скриншот с видео
Светлана отметила, что переезжала вместе с детьми около 100 раз
Лада воспитывает детей в любви ко всему живому и кормит их вегетарианской пищей
Ведьма Дарья отметила, что разговаривает с мертвыми и видит будущее. Также колдовать и общаться с духами учит сына
Психолог Дмитрий Карпачев на протяжении программы комментирует поступки участников

Светлана отметила, что переезжала вместе с детьми около 100 раз. Она приучает их не засиживаться на одном месте и отмечает, что из-за этого "детям не скучно". Когда женщины были в гостях у Светланы, то отметили, что она жестоко обращается с детьми.

Лада воспитывает детей в любви ко всему живому и кормит их вегетарианской пищей. Конкурентки не оценили то, что ее сын и дочь не едят мясо.

В 24-м выпуске женщины отправились домой к Дарье, которая живет вместе с ребенком, матерью и братом. Она отметила, что разговаривает с мертвыми и видит будущее. Также колдовать и общаться с духами учит сына 6-летнего Матвея.

"В возрасте с 3 до 6 лет дети активно фантазируют. Поэтому у них часто появляются воображаемые друзья. Даша поступает неправильно: она сознательно убеждает сына в том, что его мнимые персонажи - реальные", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, который на протяжении программы комментирует поступки участниц.

Конкурентки были удивлены тем, что к колдовству Дарья привлекает ребенка. Также им не понравилось то, что женщина до сих пор живет с матерью и братом. Дарья рассталась с отцом сына и лишила его родительских прав.

В финале каждая узнала, какие получила баллы от других участниц. Светлана получила 22 балла, Айнур - 32, у Дарьи было 42 баллов, а Лады - 40.

"Обратил внимание на то, каким вы являетесь примером для своих детей. Для меня стало важным не только то, как вы относитесь к детям, но и то, как относитесь к другим участницам. Я не заметил противоречий в действиях и высказываниях только в Айнур и Лады. Поэтому свои 10 баллов решил отдать вам обоим: по 5 баллов каждой", - сказал Карпачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что поможет родителям сблизиться с ребенком

Победу и звание "супермамы" получила тренер осознанности Лада.

8 апреля вышел 20-ый выпуск 3-го сезона реалити-шоу "Супермама", в котором 4 женщины соревнуются за победу и звание лучшей мамы. В выпуске за звание "супермамы" боролись одесситки. Ранее участницы были в гостях у карьеристки 27-летней Юлии, блогера 31-летней Лилии и коуч-тренера 38-летней Ангелины. После этого женщины отправились домой к байкерку 24-летней Виолетты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер осознанности, которая не кормит детей мясом, стала "супермамой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Итальянец разместил свой знак зодиака на капотах тысяч машин

Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму

Казнили украинского изобретателя

Украинские военные заняли важный город

Ральф Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1"

В давке погибли 96 болельщиков

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 2 Просмотров: 15453
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 10404
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 80 Просмотров: 8811
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 1 Просмотров: 7317
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 6273
Общество
Сейчас очень хорошая возможность для вступления в НАТО. Но ее можно легко потерять - эксперт
Сейчас очень хорошая возможность для вступления в НАТО. Но ее можно легко потерять - эксперт
 Просмотров: 225
Турция поддерживает курс Украины в НАТО, чем раздражает Кремль - эксперт
Турция поддерживает курс Украины в НАТО, чем раздражает Кремль - эксперт
 Просмотров: 162
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети Просмотров: 531
На случай российского вторжения создадут отряд добровольцев
На случай российского вторжения создадут отряд добровольцев Просмотров: 810
Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения
Возле границы с Молдовой проводят зрелищные учения
6
 Просмотров: 981
Больше всего комментируют
80
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
6
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
6
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
5
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
Голосов: 55944
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть