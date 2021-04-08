"Супермамой" недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет

8 апреля вышел двадцатый выпуск 3-го сезона реалити-шоу "Супермама", в котором 4 женщины соревнуются за победу и звание лучшей мамы.

В сегодняшнем выпуске за звание "супермамы" боролись одесситки. Ранее участницы были в гостях у карьеристки 27-летней Юлии, блогера 31-летней Лилии и коуч-тренера 38-летней Ангелины. Теперь женщины отправились домой к байкерку 24-летней Виолетты.

Юлия является одной из самых престижных колористок в Одессе и почти все время проводит на работе. А ее муж ушел в декрет, чтобы воспитывать общую дочь.

Лилия переехала из села в город вместе с детьми, а сейчас занимается блогерством. В предыдущих выпусках она рассказывала, что из-за увлечения онлайн-играми не уделяла должного внимания детям.

Фото: скриншот с видео

Ангелина работает коуч-тренером. Ранее она шокировала участников тем, что назвала себя "экспертом по членам". Женщина откровенно рассказала, что у нее был "утром один мужчина, а вечером другой".

Сегодня зрители знакомились с Виолеттой. У нее есть 9-месячный сына Артур и муж-байкер Артур. Ранее пара постоянно ездила на мотоцикле ночью и ходила на вечеринки, а днем ​​отсыпалась. Но после рождения ребенка Виолетта сидит дома, а муж живет, как и раньше. Участниц это удивило. А в квартире Виолетты они были шокированы тем, что муж не убирает. Женщина отметила, что для ее любимого это "унизительно".

"Уборка за собой никак не связано с унижением достоинства. Это свидетельствует о равноправии в семье", - отметил ведущий проекта и психолог Дмитрий Карпачев.

В финале участницы узнали, какие баллы поставили друг другу. У Юлии было 63 балла, Виолетты - 59, Лилия получила 28 баллов, а Ангелина - 14.

"Выбирая среди лидеров, Юлии и Виолетты, ту, кому я хотел бы отдать свои 10 баллов, я руководствовался показателем, насколько именно мама довольна своей жизнью. Поэтому 10 баллов я отдам Юлии", - подытожил Карпачев.

Звание "супермама" получила карьеристка Юлия.

"Супермама" - это психологическое семейное реалити-шоу. Еженедельно 4 женщины будут соревноваться за звание "супермама". Участницы ззнайомляться с детьми конкуренток, анализируют их стиль воспитания и оценивают по 3 критериям: хозяйственность, воспитания детей и самореализация. Ведущий шоу и психолог Дмитрий Карпачев течение программы комментирует поступки мам, дает практические советы по воспитанию детей, а в конце программы отдает свои баллы одной из мам. Участник, в конце недели будет наибольшее количество баллов, получает звание "супермама".